桌球》打爆日本「怪物少年」 林昀儒日本T聯賽首勝開胡

林昀儒直落三擊敗張本智和，日本T聯賽首勝到手。（取自日本T聯賽官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕歷經前兩場震撼教育後，17歲台灣小將林昀儒今天在2019年日本T聯賽終於展現實力，以直落三擊潰世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，不但幫助岡山隊以4:0擊敗KM東京隊，也抱了去年青奧四強戰3:4飲恨的一箭之仇。

世界排名26的林昀儒二月初加盟T聯賽，代表岡山隊出賽，但前兩次出場還不適應聯賽氛圍，分別以0:3敗給TT彩玉隊南韓名將鄭榮植及琉球隊主將丹羽孝希，首勝遲遲未能開胡。

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今天岡山迎戰戰績領先的KM東京隊，排在第三點出賽的林昀儒，迎戰賽前以15勝4負在個人戰績排名第一的張本智和，毫無懼色。

首局林昀儒在7平時連拿4分，以11:7先馳得點﹔第二局再度上演「定桿秀」，在4:6落後時連得7分，11:6再下一城。第三局，林昀儒在10:8聽牌時雖錯失兩記賽末點，最終仍以12:10拿下，取得對戰首勝。

15歲的張本智和目前在日本T聯賽個人戰績排名第一。（取自日本T聯賽官方臉書）

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