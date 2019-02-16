網球》詹家姊妹遇雨則發 卡達女雙再度奪冠

詹詠然／詹皓晴拿到本季合拍第2冠。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金91.6萬美元（約2822萬台幣）的卡達女網公開賽，台將詹詠然／詹皓晴睽違3年聯手重返雙打決賽，週六歷經下雨打打停停，終挾6：1、3：6 、10：6 扳倒第4種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Gronefeld）／荷蘭舒爾絲 （Demi Schuurs） ，非種子詹家姊妹笑捧金盃，也是本季合拍第2冠。

大小詹2016年曾於杜哈封后，如今捲土重來再次問鼎冠軍，她們與「德荷聯軍」都3連勝、1盤未失會師決戰，壓軸舞台亞歐人馬狀況都大起大落，雙詹開賽氣勢如虹，接連突破先馳得盤；不過次盤情勢丕變，輪到「德荷聯軍」強力反撲，5：1領先時卻因雨暫停。等候逾1小時當地放睛再戰，雙詹雖趕回2局未能力挽狂瀾，讓大幅領先的對手扳回一城；戰線拖進「超級搶10」，大小詹重整旗鼓搶攻壓制，3：0、6：3、8：5持續取得上風，9：6聽牌時更直接鎖定冠軍點。

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詹詠然／詹皓晴獲本季合拍第2冠。（路透）

這是大小詹繼今年元月澳洲布里斯本、霍巴特之後，第3度殺進WTA職業女雙決賽，她們已拿下霍巴特及本站冠軍。結束中東行杜哈首站，雙詹馬不停蹄轉戰杜拜，由於今年杜拜賽事等級較高，女雙多達32籤，她們首輪將對上中國楊釗煊／美國史皮爾絲（Abigail Spears）。

詹詠然／詹皓晴卡達女網公開賽女雙封后。（路透）

詹詠然／詹皓晴拿到本季合拍第2冠。（路透）

詹家姐妹決賽對手德國葛羅菲德／荷蘭舒爾絲。（路透）

詹家姐妹。（路透）

非種子詹家姊妹笑捧金盃，也是本季合拍第2冠。（路透）



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