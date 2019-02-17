NBA》鵜鶘「一眉哥」再拋賣我震撼彈：「29隊都能去」

A.戴維斯表示，29隊都有可能是他的去處。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今天在明星賽記者會上，透露自己從沒說過不想去塞爾提克隊，但他同時也補充道，其他29隊都在他的名單當中。

A.戴維斯近來的「賣我」風波鬧得沸沸湯湯，他與球隊的關係也降至冰點，今天他在記者會上談到，日前傳出他並不希望加盟塞爾提克隊的傳聞，並說明綠衫軍也在他的名單當中。

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被問到為何對自己未來感到如此光明時，他回答：「我知道你們都想要談論這件事，我只是要表達我的感想和意願。」他在採訪時也三度強調，自己從未將塞爾提克隊剔除在自己的考慮名單以外。

另外，A.戴維斯表示，他並不在乎球隊的市場大小，不管市場大小如何，他想要的只有贏球而已，不管他被交易到哪去，他最在乎的就是贏球。而當被問到他是否願意為尼克隊打球時，A.戴維斯表示，尼克隊有很好的隊史，不過他現在還是鵜鶘隊的球員，他不會去向其他隊說，「我適合這裡嗎？」。

塞爾提克在A.戴維斯喊出賣我後，就一直是想要積極將他交易過來的球隊之一，不過在交易大限結束後，鵜鶘隊並沒有將A.戴維斯給賣掉，就連開出驚人交易包的湖人隊，都傳出被鵜鶘隊獅子大開口要求4枚首輪籤給打退。

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