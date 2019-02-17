路跑》國軍吉普車當前導車 金門馬拉松今開跑

軍事吉普車做為賽事前導車使用，不少跑者前來搶拍。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／金門報導〕儘管金門低溫來到14度，不減跑者熱情，邁入第12屆的金門馬拉松全程與半程馬拉松賽事今天登場，早上7點於金門大學鳴槍起跑，今天梯次共有18國、6000名跑者參與，其中賽事前導車請到國軍吉普車，相當吸睛，起跑前不少跑者前來跟車子合影留念。

昨天休閒健康組吸引破萬人參賽，今天競賽組別人數稍減，但提升賽道與起跑品質，成為跑者口中的優質賽事。

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金門馬拉松全程馬拉松、半馬與11.2公里組今天出發。（記者卓佳萍攝）

金門馬拉松為了更加突顯得天獨厚的戰地特色，邀請國軍加入吉普車作為賽道前導車，並以軍用卡車做為選手殿後的收容車，讓參賽選手們都能體驗金門戰地的人文風情。

曾奪國內冠軍的黃世昌及何慶燕將再次參加全馬，好手陳秉豐今年也將挑戰蟬聯半馬二連冠，將冠軍留在台灣。

金門馬拉松邁向第12屆。（記者卓佳萍攝）

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