MLB》哈波即將前往友愛之邦？記者爆料：雙方都準備好了

《The Athletic》記者認為，哈波與費城人隊將快要達成協議了。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕哈波（Bryce Harper）爭奪戰終於告終？《The Athletic》記者Jim Bowden在節目上表示，他與費城人隊幾乎已經達成協議，Bowden認為哈波已經準備好了。

Bowden表示，他不斷聽到費城人隊將非常有可能與哈波簽下合約，並指出哈波與費城人的關係已經來到三壘，即將要衝回本壘完成簽約，他認為哈波已經準備好了，費城人隊也是。此外他也認為雙方並不會簽下短約，而是一紙哈波當初所要求的10年合約，或者年份更短，但是總值來到3億美元的合約。

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前天就有報導指出，哈波的經紀人波拉斯（Scott Boras）以及哈波和哈波的妻子在周一於拉斯維加斯見面。來自華盛頓電台《106.7 The Fan》的Chris Russell指出，他有很棒的消息來源認為，哈波已經做出了決定，接下來只剩下雙方合約事宜了。

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