MLB》12億綁王牌還不夠 洋基提前約定「法官」等大咖

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基昨確定以4年4000萬美元（約新台幣12.3億）合約，提前綁住王牌投手塞維里諾（Luis Severino），此外老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）還受訪表示，為了球隊的未來，他意識到要付出留住包括主力外野手賈吉、主戰捕手桑切斯、還有內野兩名大物新秀托瑞斯、安杜哈爾等明星的成本。

洋基總管凱許曼今天也承認，球隊已正與上述名單中的球員提前談續約，但拒絕透露確切是誰，合約內容可能會與塞維里諾的合約相似。

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大聯盟官網報導，其中「法官」賈吉下賽季將符合薪資仲裁資格，外界有呼聲，洋基應比照天使在2014年給楚奧特（Mike Trout）的6年1.44億美元續約，留住這位球隊未來門面。

對此凱許曼回應：「我會給予球員他們應當獲得的報酬，我想塞維里諾也會認為他簽的是合理的合約，他最終還是會到自由市場，我想這是雙贏的局面。」

此外，洋基也正與畢坦西斯（Dellin Betances）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）和希克斯（Aaron Hicks）談論合約，這3名球員在今年季後都符合自由球員資格。

「每件事情都是息息相關，現在我們的球團薪資總額不停上漲，準備與這些我們認為特別的球員持續旅程，最後希望我們的球迷能夠因為這樣取得最大勝利。」

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