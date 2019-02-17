MLB》藍鳥怪物新秀展現驚人打擊技巧 教練讚嘆：專業（影音）

Vladimir Guerrero Jr. batting practice. #BlueJays pic.twitter.com/Extcalu7uP — Gregor Chisholm （@gregorMLB） 2019年2月16日

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊百大新秀第一名的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）現身春訓場地，他也在打擊籠內用驚人的揮棒說明，大聯盟官方有史以來首次給出的80分打擊評價不假。

小葛雷諾原本預計要在周一才會開始訓練，只不過這位大物新秀顯然是等不及了，他在來到春訓場地後，就與祖利（Brandon Drury）在三壘進行滾地球的守備練習，這兩人也是藍鳥隊三壘的競爭人選，只不過祖利還是有比較高的機率成為藍鳥隊開季先發三壘手。

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小葛雷諾三壘守備練習。（圖片取自推特）

藍鳥隊的打擊教練馬丁尼滋（Guillermo Martinez）稱讚道小葛雷諾：「他真的很棒，他很專注，他熱愛棒球，他知道他想要的東西是什麼，他讓他的每一天都在自己的掌控之下。」而他在看過小葛雷諾的打擊練習後只說出一個詞：「專業」，就能精準形容小葛雷諾的成熟度。

「專注，這邊說的不只是打擊而已，他知道自己的身體想要做的事情是什麼，他知道他的身體該如何試著去擊球，他知道該將球打到何種方向，並持續做到這件事。」「你可以看到這些傢伙不斷地揮擊，直到滿身是汗，不只小葛雷諾，許多人來到春訓場地，並秀出他們在休賽季準備的東西。」

小葛雷諾在打擊練習時，特地練習觸擊。（圖片取自推特）

雖然小葛雷諾的身手幾乎確定能夠登上大聯盟，只不過球隊很有可能為了多控制他一年，選擇不在開季就讓他正式登上大聯盟。小熊隊的明星三壘手布萊恩（Kris Bryant）也曾因為一樣的原因，被球隊延遲大聯盟初登場的時間。

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