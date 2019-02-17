MLB》年薪6億「功夫熊貓」想挑戰二刀流

山度瓦去年曾上場後援。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）健康歸來，主要守三壘的他，已經在春訓期間告知巨人總教練波契（Bruce Bochy），今年球季他可以擔綱球隊三號捕手、二壘手、甚至還想要上場投球。

山度瓦在2015年與紅襪簽下4年9500萬美元肥約，不過在2017年就被紅襪忍賠殺出，將他揮棄，他隨後重返巨人，若再加上與巨人隊簽的底薪55萬美元，山度瓦今年薪水高達1955萬美元（約新台幣6億）。

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32歲的山度瓦去年受右腿腿筋撕裂傷，賽季提前報銷，出賽92場貢獻.248/.310/.417打擊三圍，大聯盟官網報導他的右腿如今已經無礙，春訓報到時他主動向巨人總教練報告自己的多功能性。去年球季他就曾在對道奇的雙重戰中上場投第九局，還讓對手三上三下。

巨人總管薩迪（Farhan Zaidi）表示，「山度瓦熱愛比賽，他給球隊選擇，願意做出任何貢獻，讓我們成為一支更好的球隊。這就是他讓你喜愛之處，他單純享受比賽。」

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