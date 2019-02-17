NBA》火箭本季深受傷兵困擾 哈登仍對球隊有信心

哈登對於球隊相當有信心。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭本季受到傷兵困擾，季初曾排名西部末段班，目前則排在第5位。而當家球星哈登（James Harden）今談到明星賽後球隊的發展時，他相當有信心的表示：「如果陣容完整，火箭可以擊敗任何球隊。」

根據《rocketswire》報導，哈登指出：「我們必須保持健康。開季到現在，球隊一直都沒有辦法做到這點，許多隊友打打停停，而有健康的身體才能讓我們走得更遠。一旦陣容完整，火箭可以擊敗任何對手。」

請繼續往下閱讀...

本季平均轟下36.6分、7.7助攻與6.7籃板的哈登有望與「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和P.喬治（Paul George）競爭年度MVP，不過他本人拒談這個話題，「我在這裡不想做比較，我只想努力嘗試去贏球。顯然，我們都知道這兩個傢伙打得有多出色，其他打得特別好的球員並不多。」

火箭目前以33勝24敗暫居西部第5，落後第4的拓荒者僅1場勝差。明星賽後的首戰將在台北時間22號中午11點30於客場迎戰湖人。

「字母哥」亞德托昆波。（資料照，歐新社）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/