MLB》沙巴西亞難忍膝傷退休 昔日洋基隊友都說話了

沙巴西亞帶著妻小出席記者會。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕將進入生涯第19個球季的洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）今天正式開記者會宣布，本季打完就要退休，他坦言長年受膝傷所苦，加上不想錯過與孩子成長的回憶，決定要離開最愛的球場。

生涯投過3470局，38歲的沙巴西亞今天帶著妻子、3個孩子一同出席記者會，除了一一感謝家人的陪伴，更表示父親當年曾對他說過一段話。「他一直要我加入洋基，當時我還很生氣，因為我還在克里夫蘭，心想要一輩子當印地安人，不過他說如果我成為自由球員，洋基會來找我，到時我會跟洋基一起拿下世界大賽冠軍。」

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沙爸預言成真，沙巴西亞加入洋基後在2009年奪冠，他說：「能夠實現他的夢想是很棒的事，我只希望他能夠在這裡見證。」至於最後一年的目標，沙巴西亞希望能夠在場上更有效率地為球隊貢獻。

今年是沙巴西亞生涯最後一季。（USA TODAY Sports）

昔日洋基隊友、以及NBA球星詹姆斯等人，都為沙巴西亞的引退發表感言。

洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）：

「CC一直是我們球隊的偉大形像大使，我們為他在過去十年代表我們球隊感到自豪。他的競技精神，與他對家庭的奉獻追求相符。CC一直是我們球隊的支柱，我們期待他進一步鞏固他過去令人印象深刻的貢獻，幫助我們完成目標在今年奪下冠軍。」

前洋基隊長基特（Derek Jeter）：

「我有幸與CC當過競爭對手，也和他當過隊友，他一直都是我最喜歡的隊友之一。特別是我們在2009年奪冠的關鍵，CC體現了作為職業運動員的意義，並且一直是令人難以置信的棒球大使。他堅定不移地致力於在這個領域取得成功，並希望透過基層工作回饋棒球領域。」

前洋基捕手波沙達（Jorge Posada）：

「我真的很喜歡CC的一切。他總是想拿球上場且不畏懼任何時刻，總是在大賽中表現出色，作為隊友他的表現更是完美。」

前洋基投手派提特（Andy Pettitte）：

「當洋基隊在2009年簽下CC時，我像個小男孩一樣興奮！我知道我們增加一個主力，一個有很多熱情去奪勝的人。看到他離開棒球比賽很難過，但他留下許多痕跡。一位好朋友和好隊友，我很期待看到他有一天能進入名人堂。」

前洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）：

「我很感激曾經帶過這麼一名球員，而且我明白他現在依然是一個強而有力的競爭者。他是大賽中你會想要用的那個人，總是把團隊放在個人目標之上，團結隊友、讓周圍的每個人更好。」

前洋基投手柏奈特（AJ Burnett）：

「從我們一起簽約成為洋基人的那一天起，到09年贏得總冠軍，在我球員生涯末年待在洋基那些歲月，我不能說盡所有和CC相關的回憶，和你一起投球、一起贏得冠軍真棒！你是一個很棒的隊友和很棒的人，愛你，恭喜你有很棒的職業生涯！」

洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）：

「我想恭喜CC擁有令人難以置信的大聯盟生涯，他不僅是有史以來最好的投手之一，拿起球就是最優秀的競爭者，他的熱情在這19年帶給球迷很多快樂，很榮幸能看他打球。他對比賽的熱情在這19年來為球迷帶來快樂。很榮幸看他打球，恭喜以及祝福我的朋友。」

金州勇士總教練柯爾（Steve Kerr）：

「作為一名棒球迷，我長期以來一直崇拜CC，任何贏得近250場勝投、還有獲得塞揚獎的投手一定會進入名人堂。他有很不凡的職業生涯。」

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