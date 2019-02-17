NBA》驚奇「Logo Shot」 塞爾提克塔圖姆稱霸技術挑戰賽

塔圖姆奪冠。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年NBA技術挑戰賽今日登場，老鷹「柯瑞接班人」T.楊恩（Trae Young）在決賽對陣塞爾提克塔圖姆（Jayson Tatum），塔姆圖即使速度較慢，直接在半場丟「Logo Shot」破網，驚奇擊敗對手奪冠。

技術挑戰賽的參賽者需進行穿越障礙、傳球、上籃及定點三分球投籃。上季冠軍為籃網汀維迪（Spencer Dinwiddie），但他因傷勢放棄衛冕。本季共有楊恩、塔姆圖、國王福克斯（De'Aaron Fox）、灰熊康利（Mike Conley）、金塊約基奇（Nikola Jokic）、魔術伍切維奇（Nikola Vucevic）、湖人庫茲馬（Kyle Kuzma）及獨行俠東契奇（Luka Doncic）前來證明基本功過人。

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金塊中鋒約基奇前來挑戰基本功。（美聯社）

T.楊恩企圖心十足。（美聯社）

東契奇（左）與庫茲馬。（美聯社）

塔圖姆並非傳統後衛出身，首輪先擊敗康利、次輪又力退長人約基奇，決賽雖是一路落後速度飛快的楊恩，他憑藉驚奇的半場大號三分球，成為塞爾提克首位制霸技術挑戰賽的球員。

Jayson Tatum from half-court for the #TacoBellSkills challenge WIN!#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/3qbR2FTpMa — NBA （@NBA） 2019年2月17日

Jayson Tatum and Trae Young advance to meet in the #TacoBellSkills challenge Finals!#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/reeYMPMxcx — NBA （@NBA） 2019年2月17日

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