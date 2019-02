NBA》驚奇「Logo Shot」 塞爾提克塔圖姆稱霸技術挑戰賽

塔圖姆奪冠。(美聯社)

〔記者林岳甫/綜合報導〕2019年NBA技術挑戰賽今日登場,老鷹「柯瑞接班人」T.楊恩(Trae Young)在決賽對陣塞爾提克塔圖姆(Jayson Tatum),塔姆圖即使速度較慢,直接在半場丟「Logo Shot」破網,驚奇擊敗對手奪冠。

技術挑戰賽的參賽者需進行穿越障礙、傳球、上籃及定點三分球投籃。上季冠軍為籃網汀維迪(Spencer Dinwiddie),但他因傷勢放棄衛冕。本季共有楊恩、塔姆圖、國王福克斯(De'Aaron Fox)、灰熊康利(Mike Conley)、金塊約基奇(Nikola Jokic)、魔術伍切維奇(Nikola Vucevic)、湖人庫茲馬(Kyle Kuzma)及獨行俠東契奇(Luka Doncic)前來證明基本功過人。

金塊中鋒約基奇前來挑戰基本功。(美聯社)

T.楊恩企圖心十足。(美聯社)

東契奇(左)與庫茲馬。(美聯社)

塔圖姆並非傳統後衛出身,首輪先擊敗康利、次輪又力退長人約基奇,決賽雖是一路落後速度飛快的楊恩,他憑藉驚奇的半場大號三分球,成為塞爾提克首位制霸技術挑戰賽的球員。

Jayson Tatum from half-court for the #TacoBellSkills challenge WIN! #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/3qbR2FTpMa

Jayson Tatum and Trae Young advance to meet in the #TacoBellSkills challenge Finals!#StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/reeYMPMxcx