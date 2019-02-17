高雄馬》謝千鶴超半馬封后 國體大廖宣豪奪國內第1

廖宣豪（右１）。（記者粘藐云攝）





〔記者粘藐云／高雄報導〕2019高雄國際馬拉松今晨在世運主場館起跑，吸引近2萬名跑者共襄盛舉，女子長跑好手謝千鶴勇奪超半程馬拉松總排、國內冠軍，男子組國內冠軍則由廖宣豪拿下。

廖宣豪。（記者粘藐云攝）

謝千鶴今在超半馬以1小時33分26秒完賽，奪下女子組總排名冠軍，她表示，今天和全馬一起起跑，感覺好很多，賽事規劃完善讓她跑起來更為順利；至於天氣，謝千鶴說：「今天比較早起跑，感覺還好，但高雄天氣很難講，一天像在過四季一樣。」

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謝千鶴。（記者粘藐云攝）

謝千鶴下週將前往日本靜岡參與全馬賽事，這次的高雄馬也是最後熱身，「希望能朝自己最佳成績邁進。」

超半程男子組前3名皆由日本選手拿下，冠軍為岡本和晃，他跑出1小時23分10秒，成功奪冠，他笑說，自己也有點驚訝，生涯首次海外馬拉松就獻給高雄馬，他說：「一路上民眾還會用日文幫我加油，感覺很窩心。」國內組冠軍則是國立體大大二生廖宣豪，他以1小時28分01秒完賽，平常主要項目是5000及3000公尺障礙。

廖宣豪表示，昨天剛結束台北春季盃賽事，覺得自己近期訓練量大，狀況有些下滑；第3度參與高雄馬，與領先集團的日本好手們較量，他說：「大家實力差不多，有人可以一起競爭感覺很好。」

謝千鶴。（記者粘藐云攝）

雷理莎。（記者粘藐云攝）

雷理莎。（記者粘藐云攝）

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