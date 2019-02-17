足球》桑切斯狀態糟糕 名將建議重返兵工廠

曼聯邊鋒桑切斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕智利球星桑切斯（Alexis Sanchez）去年1月從兵工廠轉會至曼聯後，狀態一直低迷，顯然不符合他週薪50萬英鎊的身價。名將奧維馬斯（Marc Overmars）建議他可以考慮落葉歸根，回到兵工廠再出發。

根據《GoonerNews》報導，奧維馬斯談到桑切斯時表示：「他在兵工廠的時候表現真的很棒，我不知道他選擇離開是不是一個正確的選擇。他這種類型的球員對槍手來說非常重要，桑切斯有能力把球隊帶到更高的層次。」

請繼續往下閱讀...

「在他離開之後，兵工廠也一直嘗試簽下類似的球員，但都沒有成功，所以我覺得他可以回到兵工廠試試，重新出發。」

桑切斯上賽季為槍手出賽18場攻進3球，本季也沒好到哪裡去，19場僅2球，進球效率明顯不如他在兵工廠時期，如今也成為曼聯球迷口中的笑柄。不過若能重拾當年身手，對於紅魔要爭奪英超前4來說，絕對是一大助力。

兵工廠名將奧維馬斯。（取自網路）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/