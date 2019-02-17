NBA》比「萌神」柯瑞準！黑馬籃網哈里斯奪三分球大賽冠軍

哈里斯擊敗群雄奪下三分球大賽冠軍。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年NBA三分球大賽眾星雲集，成為最令球迷期待的賽事，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、籃網哈里斯（Joe Harris）、國王希爾德（Buddy Hield）決賽互尬，柯瑞以2分之差落敗，哈里斯成為新科三分球冠軍。

柯瑞決賽輪以24分敗北。（USA TODAY Sports）

哈里斯決賽拿下26分奪冠。（USA TODAY Sports）

哈里斯與柯瑞英雄惜英雄。（USA TODAY Sports）

哈里斯首輪率先登場就先聲奪人，在最後底線投進5顆2分的Money Ball，以25分設下高標準，給予對手壓力，地主黃蜂頭號球星沃克（Kemba Walker）15分，公鹿米德爾頓（Khris Middleton）僅投進11分，拓荒者塞斯柯瑞（Seth Curry）16分、拓荒者里拉德（Damian Lillard）17分。

請繼續往下閱讀...

柯瑞兄弟無緣在決賽對決。（USA TODAY Sports）

國王希爾德例行賽投籃命中率44.9％，場均砍進3.4顆更是國王頭號射手，首輪取得26分，當格林射進23分後，晉級門檻變成24分，獨行俠老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）是2006年冠軍，這回以17分無緣晉級。

全場最老諾威斯基首輪拿下17分被淘汰。（USA TODAY Sports）

希爾德決賽輪只拿下17分。（USA TODAY Sports）

D.格林也無緣晉級。（USA TODAY Sports）

柯瑞挾著高人氣參賽，在第二點連進5顆，在第四點及最後5顆Money Ball更連中10記，以27分擠掉格林。衛冕者布克（Devin Booker）背負極大壓力，最後雖射出23分高標，不敵哈里斯、希爾德、柯瑞，與格林含恨出局。

柯瑞首輪拿下27分技壓全場。（USA TODAY Sports）

哈里斯季賽47.1％三分球命中率勝過希爾德及柯瑞的44.4％，哈里斯決賽連進12顆以及最後5顆Money Ball皆中，轟進26分，而希爾德決賽有些掉漆僅17分，柯瑞維持高水準演出，可惜弧頂三分球投得不理想，以24分無緣再奪冠軍。

Joe Harris. Joey Buckets. Now, Joey the champ. Joe Harris is your 2019 3-Point Contest champion. #NBAAllStar pic.twitter.com/iU7xaNwTit — Michael Scotto （@MikeAScotto） 2019年2月17日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/