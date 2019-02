NBA》比「萌神」柯瑞準！黑馬籃網哈里斯奪三分球大賽冠軍

哈里斯擊敗群雄奪下三分球大賽冠軍。(USA TODAY Sports)

〔記者林岳甫/綜合報導〕2019年NBA三分球大賽眾星雲集,成為最令球迷期待的賽事,「萌神」柯瑞(Stephen Curry)、籃網哈里斯(Joe Harris)、國王希爾德(Buddy Hield)決賽互尬,柯瑞以2分之差落敗,哈里斯成為新科三分球冠軍。

柯瑞決賽輪以24分敗北。(USA TODAY Sports)

哈里斯決賽拿下26分奪冠。(USA TODAY Sports)

哈里斯與柯瑞英雄惜英雄。(USA TODAY Sports)

哈里斯首輪率先登場就先聲奪人,在最後底線投進5顆2分的Money Ball,以25分設下高標準,給予對手壓力,地主黃蜂頭號球星沃克(Kemba Walker)15分,公鹿米德爾頓(Khris Middleton)僅投進11分,拓荒者塞斯柯瑞(Seth Curry)16分、拓荒者里拉德(Damian Lillard)17分。

請繼續往下閱讀...

柯瑞兄弟無緣在決賽對決。(USA TODAY Sports)

國王希爾德例行賽投籃命中率44.9%,場均砍進3.4顆更是國王頭號射手,首輪取得26分,當格林射進23分後,晉級門檻變成24分,獨行俠老將諾威斯基(Dirk Nowitzki)是2006年冠軍,這回以17分無緣晉級。

全場最老諾威斯基首輪拿下17分被淘汰。(USA TODAY Sports)

希爾德決賽輪只拿下17分。(USA TODAY Sports)

D.格林也無緣晉級。(USA TODAY Sports)

柯瑞挾著高人氣參賽,在第二點連進5顆,在第四點及最後5顆Money Ball更連中10記,以27分擠掉格林。衛冕者布克(Devin Booker)背負極大壓力,最後雖射出23分高標,不敵哈里斯、希爾德、柯瑞,與格林含恨出局。

柯瑞首輪拿下27分技壓全場。(USA TODAY Sports)

哈里斯季賽47.1%三分球命中率勝過希爾德及柯瑞的44.4%,哈里斯決賽連進12顆以及最後5顆Money Ball皆中,轟進26分,而希爾德決賽有些掉漆僅17分,柯瑞維持高水準演出,可惜弧頂三分球投得不理想,以24分無緣再奪冠軍。

Joe Harris. Joey Buckets. Now, Joey the champ. Joe Harris is your 2019 3-Point Contest champion. #NBAAllStar pic.twitter.com/iU7xaNwTit