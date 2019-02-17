高雄馬》克服血紅素低落問題 鄭瑞竹奪國內全馬冠軍

全馬國內男子組冠軍（左）鄭瑞竹、吳睿恩。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2019高雄國際馬拉松今晨在世運主場館起跑，台灣好手鄭瑞竹克服血紅素偏低的問題，以2小時32分34秒完賽，奪下國內男子組冠軍，女子組冠軍則由蔡雅安拿下。

土生土長、平常都在高雄訓練的鄭瑞竹，賽前曾表示，希望能把國內冠軍留在高雄，今天他與小他5歲的學弟吳睿恩攜手合作，相互破風降低風阻，順利拿下國內組前2名。

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鄭瑞竹在去年5月被診斷出血紅素偏低的問題，醫生告知他得暫停訓練，也不太能跑，直到9月才恢復訓練，成績大受影響，「從原本配速3分20秒到後來4分鐘慢跑都跑不完，心情非常低落，一度想放棄跑步。」

鄭瑞竹表示，這段時間多虧有訓練團隊還有學弟的鼓勵，讓他能夠堅持下去，這場比賽的勝利，對他而言，意義相當大，「這個冠軍不是我自己一個人的，是我們一起拿下。」

吳睿恩在高中時期因為受傷跑跑停停，今天僅是他生涯第2場全馬賽事，但鄭瑞竹認為學弟相當有天賦，「如果不是因為他之前受傷，我想他現在的成績應該超越我很多。」

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