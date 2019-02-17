路跑》內科上班族勇奪國內第一 何慶燕女子組感動連霸

內科上班族吳昇蔚奪國內第一。（大會提供）

〔記者卓佳萍／金門報導〕服務於內科高科技產業公司的吳昇蔚以39歲年齡，首度挑戰金門馬拉松全馬，跑出2小時45分44秒個人最佳成績，勇奪國內第一，47歲何慶燕前來挑戰全馬女子組連霸，她以3小時04分56秒封后。

七年前參加公司路跑社，吳昇蔚開始愛上跑步，他表示，一開始只是跑興趣，後來想拚成績，追逐速度，跑步之後不僅身體變好，作息也很正常，家人原本反對他跑太多，後來則變成回家後常問他，「這次跑第幾名？」

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不過金門馬拉松今天強風來襲，吳昇蔚搞笑地說：「被風吹得不要不要的，跑步過程不斷上演內心戲。」

上班之餘如何練跑，吳昇蔚表示，下班很累，自己則選擇晨跑，上班前大約花費1個小時跑步。他第一次跑到2小時45分，希望未來朝40分邁進，挑戰國內全馬百傑榜。

47歲何慶燕今天順利於國內女子全馬衛冕，賽後她直呼很感動，因為一路有陳玫雯陪跑，「最後我以為她會衝刺，是她承讓了，讓我有機會連霸。」

多跑一年，多長一歲，擔任學校老師的何慶燕透露，自己有家庭、小孩要顧，但不會輕易放棄跑步，她也鼓勵所有女性堅持、追逐自己的夢。

47歲何慶燕締造國內女子全馬連霸。（記者卓佳萍攝）

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