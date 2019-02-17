NBA》超人再現！新科灌籃大賽冠軍雷霆迪亞洛飛過「俠客」歐尼爾

迪亞洛飛躍「俠客」歐尼爾灌籃。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年NBA灌籃大賽缺少明星球員坐鎮，4位灌籃好手雖有備而來，但完成度偏低，最終由低調穿「超人裝」飛過「俠客」歐尼爾的雷霆小將迪亞洛（Hamidou Diallo）擊敗尼克史密斯（Dennis Smith Jr.），成為新科灌籃王冠軍。

SUPERMAN ALERT!



Hamidou Diallo leaps over @SHAQ and finishes with the HONEY DIP DUNK for a ! #ATTSlamDunk #StateFarmSaturday @NBAonTNT pic.twitter.com/izASQbFDYC — NBA （@NBA） 2019年2月17日

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史密斯去年第二，今年矢言挑戰冠軍首灌45分，第二灌請同鄉的饒舌歌手J.Cole坐在禁區附近，並把球高高拋起，史密斯直接飛越他爆扣成功，獲得50分。迪亞洛第一輪48分，第二灌邀請「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），他裡頭穿著超人衣服，然後直接飛過歐尼爾，完成掛臂灌籃，用出色彈跳力及創意，拿到50分，與史密斯將在決賽爭高下。

迪亞洛捧盃。（USA TODAY Sports）

黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）首輪第二次灌籃找隊友沃克（Kemba Walker）幫忙，雖祭出360度灌籃拿到滿分50分，但他第一灌籃失手只有33分進帳；老鷹柯林斯（John Collins）噱頭十足在第二灌搬出模型飛機，紀念萊特兄弟，結果他老兄雖灌籃成功，卻不小心把飛機踢壞，拿到42分，加上第一次40分，與布里吉斯皆出局。

布里吉斯首輪出局。（法新社）

柯林斯破壞飛機灌籃成功。（USA TODAY Sports）

史密斯飛身灌籃。（USA TODAY Sports）

史密斯決賽首灌屢屢失敗，只拿到35分；迪亞洛選擇保守出擊，進帳43分，史密斯第二灌找來魏德（Dwyane Wade）、柯瑞（Stephen Curry）來助陣，由柯瑞拋球、史密斯接球挑戰飛過魏德，經過多次失手終於成功，獲得50分，而迪亞洛第二灌拿到45分，成為新科灌籃王。

史密斯飛躍饒舌歌手J.Cole爆扣。（USA TODAY Sports）

雷霆小將迪亞洛奪下灌籃大賽冠軍。（法新社）

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