NBA》超人再現！新科灌籃大賽冠軍雷霆迪亞洛飛過「俠客」歐尼爾

迪亞洛飛躍「俠客」歐尼爾灌籃。(USA TODAY Sports)

〔記者林岳甫/綜合報導〕2019年NBA灌籃大賽缺少明星球員坐鎮,4位灌籃好手雖有備而來,但完成度偏低,最終由低調穿「超人裝」飛過「俠客」歐尼爾的雷霆小將迪亞洛(Hamidou Diallo)擊敗尼克史密斯(Dennis Smith Jr.),成為新科灌籃王冠軍。

SUPERMAN ALERT!



Hamidou Diallo leaps over @SHAQ and finishes with the HONEY DIP DUNK for a ! #ATTSlamDunk #StateFarmSaturday @NBAonTNT pic.twitter.com/izASQbFDYC