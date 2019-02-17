足球》還是靠梅西！關鍵12碼破網 巴薩穩居龍頭

梅西踢進關鍵12碼，率隊贏球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕西甲第24輪，衛冕冠軍巴塞隆納坐鎮主場迎戰瓦拉多利德，紅藍軍團靠著當家球星梅西（Lionel Messi）第43分鐘的關鍵12碼破網，率隊以1：0小勝對手，巴薩近10場比賽不敗，持續穩坐龍頭。

上半場第43分鐘，巴塞隆納後衛皮克（Gerard Pique）禁區內遭絆倒，裁判判罰12碼極刑，梅西操刀左腳推射破網，巴薩率先打破僵局。

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比賽來到下半場第84分鐘，巴塞隆納中場庫提尼歐（Philippe Coutinho）禁區內再度被絆倒，裁判再判給巴薩12碼，不過梅西的罰球遭門將撲出，無緣為球隊擴大領先。

儘管瓦拉多利德下半場有攻勢，但仍欠缺臨門一腳，終場巴塞隆納以1球之差，全取3分。紅藍軍團拿下勝利後，目前以16勝6平2敗、54積分暫居西甲榜首，領先第2名的馬競達7分，皇馬則落後死對頭9分。

梅西帶球過人。（美聯社）

梅西與皮克慶祝進球。（法新社）

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