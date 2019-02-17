NBA》球迷懷念你 最猛灌籃大賽冠軍得主：我還有招沒用

拉文。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕近年來最精彩的灌籃大賽堪稱公牛後衛拉文（Zach LaVine）、魔術戈登（Aaron Gordon）之間在2016年的較量。該年拉文勝出，讓球迷大飽眼福，明年的明星賽將在芝加哥舉行，屆時主場的拉文有望回歸灌籃大賽？他表示：「我會看看到時的狀況，我是還有些招還沒拿出來，所以可能會參加。」

拉文在2015年效力灰狼時以菜鳥之姿參加灌籃大賽就成功奪冠，隔年再度挑戰衛冕，與戈登聯合創下史上唯一一次決賽所有扣籃都是滿分50分紀錄，比分數度打平，直到拉文在加賽時從罰球線起跳跨下換手灌籃，讓戈登望其項背，最終奪冠。

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拉文最近受訪說到：「我和戈登一起打造了一場未來很長時間都不會再出現的秀，我認為是自2000年卡特（Vince Carter）那年以來最棒的灌籃大賽，但由於有2個球員同時做到，所以這是史上最棒的灌籃大賽也不為過。」

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