足球》英超冠軍競爭激烈 紅軍主帥：沒有球隊保證冠軍

利物浦主帥克洛普。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季英超冠軍爭奪相當激烈，目前曼城憑藉淨勝球優勢暫居榜首，少賽一場的利物浦排第2，熱刺也緊隨在後。利物浦主帥克洛普（Jurgen Klopp）也認為現階段沒有球隊能夠保證冠軍。

根據《利物浦回聲報》報導，談到英超冠軍的話題，克洛普坦言：「你無法保證冠軍，我對此很遺憾。特別是在英超聯賽，沒有球隊可以保證自己能夠奪冠。曼城和熱刺此刻也是一樣，所以這三支球隊會為最後的獎盃而戰，就是這樣。」

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「我不知道誰可以笑到最後，但奪冠球隊一定是在最後的幾場比賽踢得非常自信，保持專注、激情四射、上進心十足。這支球隊會積極主動力拚勝利，而不只是避免吞敗。如果三支球隊全都做到了這點，那麼我們必須尊重，然後看看最後的結果。但我們會傾盡全力去戰鬥。」

利物浦下一戰將在台北時間20號凌晨4點坐鎮主場對決拜仁慕尼黑，接著24號晚間10點迎來「雙紅會」，由於足總盃與聯賽盃已被淘汰，紅軍的賽程相較曼城沒有那麼緊湊。反觀藍月亮四線作戰，對於體力與專注力的要求相當高，或許會成為最後爭奪聯賽冠軍的最大絆腳石。

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