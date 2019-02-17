日職》棒打藤浪晉太郎 王柏融4場熱身賽打擊率破6成

王柏融絕好調，賽後被媒體包圍。（取自日本火腿官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今天在沖繩與阪神虎進行熱身賽，王柏融擔任火腿第四棒DH，王柏融2打數敲出2安打，另有1保送。總計日本火腿目前4場熱身比賽，王柏融8打數出現5安打，還有1發全壘打。

今天阪神派出火球投手藤浪晉太郎先發，王柏融面對藤浪150公里連發的速球毫無懼色，首打席獲得連續四顆壞球保送、第二打席又在三局下敲出一壘安打。

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藤浪退場後，大王又在第五局對阪神中繼投手小野泰己敲出二壘安打，第六局被換代打退場。

春訓以來王柏融可以說是絕好調，連續四場熱身賽都有安打演出。台灣時間10日，火腿在亞利桑納進行隊內紅白賽，王柏融擔任第3棒，首打席就敲安，總共1支1，另有1保送。

台灣時間12日，火腿在亞利桑納與韓職NC恐龍進行熱身賽，王柏融擔任第3棒，在1局上首打席就敲出中外野方向深遠二壘安打，當天3支1。

台灣時間16日，火腿在沖繩進行隊內紅白賽，王柏融擔任第3棒，4局下敲出中外野全壘打，當天2支1。

王柏融絕好調，賽後被媒體包圍。（取自日本火腿官方推特）

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