NBA》罰球線灌籃之神拉文 沒秀出的大招看這邊（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2015、2016年的兩屆灌籃大賽冠軍得主拉文（Zach Lavine），最近受訪時表示，自己還有絕招沒有使用出來，明年是否再參賽得看他的身體狀況，而他在2016年的影片，就是一招他尚未在灌籃大賽使出的神技。

拉文在2016年與魔術隊的戈登（Aaron Gordan）合力演出了近年來最精彩的灌籃大賽，當時他用多樣的罰球線灌籃，舉凡罰球線Alley-Oops，罰球線拉竿灌籃，罰球線跨下換手灌籃，以平均每灌都相當驚人的實力，擊敗飛越吉祥物的戈登奪冠。

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2016年的灌籃大賽堪稱史上最經典之一。（資料照）

2016年的影片內容顯示，拉文還能夠在發球線的一步前，作出驚人的單手360度轉身灌籃，如果明年拉文出現在灌籃大賽，此招一出，勢必又會拿下50分滿分的高分。

今年的灌籃大賽，最終由雷霆隊的迪亞洛（Hamidou Diallo）拿下冠軍，但過程冗長加上灌籃創意不足，甚至讓馬刺隊的後衛D.穆雷（Dejounte Murray）在推特上發文，拜託拉文以及戈登參加明年的灌籃大賽。

Dear @ZachLaVine And @Double0AG Can We Please Have You Guys Back In Next Year Dunk Contest? Please And Thanks!! — Dejounte Murray （@DejounteMurray） 2019年2月17日

拉文兩屆灌籃大賽冠軍灌籃全紀錄：

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