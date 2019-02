NBA》罰球線灌籃之神拉文 沒秀出的大招看這邊（影音）

〔體育中心/綜合報導〕2015、2016年的兩屆灌籃大賽冠軍得主拉文(Zach Lavine),最近受訪時表示,自己還有絕招沒有使用出來,明年是否再參賽得看他的身體狀況,而他在2016年的影片,就是一招他尚未在灌籃大賽使出的神技。

拉文在2016年與魔術隊的戈登(Aaron Gordan)合力演出了近年來最精彩的灌籃大賽,當時他用多樣的罰球線灌籃,舉凡罰球線Alley-Oops,罰球線拉竿灌籃,罰球線跨下換手灌籃,以平均每灌都相當驚人的實力,擊敗飛越吉祥物的戈登奪冠。

2016年的灌籃大賽堪稱史上最經典之一。(資料照)

2016年的影片內容顯示,拉文還能夠在發球線的一步前,作出驚人的單手360度轉身灌籃,如果明年拉文出現在灌籃大賽,此招一出,勢必又會拿下50分滿分的高分。

今年的灌籃大賽,最終由雷霆隊的迪亞洛(Hamidou Diallo)拿下冠軍,但過程冗長加上灌籃創意不足,甚至讓馬刺隊的後衛D.穆雷(Dejounte Murray)在推特上發文,拜託拉文以及戈登參加明年的灌籃大賽。

Dear @ZachLaVine And @Double0AG Can We Please Have You Guys Back In Next Year Dunk Contest? Please And Thanks!!