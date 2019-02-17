高球》後9洞才爆發 徐薇淩澳洲公開賽獲第3名

徐薇淩在LPGA澳洲公開賽奪下第3名。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA澳洲公開賽今進行最後一回合，台灣女將徐薇淩抓下5鳥、1柏忌，繳出68桿，4回合打完276桿，拿下第3名；美國「長腿妹」N.柯達（Nelly Korda）則繳出67桿，並以總桿數271桿，成功封后，摘下生涯第2冠。

「長腿妹」柯達摘冠。（歐新社）

徐薇淩這週在澳洲公開賽表現亮眼，前兩回合打完一度領先，第3回合打出74桿，排名小幅下滑至並列第3，也以4桿之差落後領先的N.柯達。

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徐薇淩今開賽在第1洞先抓下博蒂，第4洞卻吞下柏忌，接著連續8個洞打par；第13洞後，徐薇淩急拉尾盤，分別在第13、14、16、18洞順利抓鳥，以低於標準桿4桿的68桿繳卡，最終以4回合276桿完賽，拿下第3名。

至於領先的N.柯達今抓下7鳥，吞下2柏忌，繳出67桿，以總桿數271桿封后，抱回生涯第2冠。

另一台將盧曉晴這次在澳洲表現如倒吃甘蔗，第1回合打出77桿，表現不理想，但在後2天分別打出67桿、70桿，排名大躍進；今盧曉晴更上演抓鳥秀，共抓下7鳥，吞下2柏忌，以67桿繳卡，最終以總桿數281桿，並列第15。

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