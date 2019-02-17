中職》王建民投球超殺！相隔15年再與父母過年（影音）

〔記者徐正揚／高雄報導〕受邀擔任富邦悍將客座投手教練的王建民，今年不僅首次參與中職球隊的完整春訓，還了卻一樁惦念15年的心事：在台灣與父母過年。

王建民在富邦悍將春訓基地練投。（記者徐正揚攝）

王建民指出，中職春訓開訓較早，農曆新年必須放假4到5天，是他在美職不曾碰過的，拜時程與風俗不同之賜，他得以在相隔15年後在台灣過年。

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王建民表示，過去15年都是父母兩人一起在台南過年，今年圍爐終於多了他一個，雖然三人只是簡單吃頓年夜飯，感覺卻非常特別，「初二我妹妹回娘家，那天家裡的氣氛很熱鬧。」

王建民去年曾在訓練營先發1局，最快球速還能飆上147公里，在悍將春訓期間也經常主動練投，蹲捕多次的訓練員高挺耀，只用兩個字評價對王建民的狀況：超殺！

王建民表示，因為還沒想到退休，就跟著球員一起練，如果身體狀況可以就繼續打球，至於是否考慮以投手登錄在中職，他笑說：「我應該會被打爆吧？」

王建民在富邦悍將春訓基地練投。（記者徐正揚攝）

王建民在富邦悍將春訓基地練投。（記者徐正揚攝）

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