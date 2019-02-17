中職》明星賽7/27在新莊 將和12強國家隊交手

中職宣告職棒30年正式起跑。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職邁入第30年，今天在華山1914文化創意產業園區舉辦開季宣告活動，為新球季暖身，中職會長吳志揚也宣布，今年明星賽將於7月27至28日在新莊棒球場展開。

中職30週年的明星賽很不一樣，今年適逢世界棒球12強賽11月2日開打，並由中職主導台灣隊組、訓及參賽，吳志揚預告：「最強國家隊需要跟我們練習一下，所以，12強國家隊會跟大家票選出來的明星隊來個對抗賽。」

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對於12強賽，吳志揚指出，將成立選訓委員會，之後馬上會提總教練，並選出教練團成員，再決定球員名單，「到明星賽那時候，如果12強基本陣容還沒出來就有點慢了，所以要亮相，而且要有一定的訓練和比賽。」

另外，吳志揚也表示，明星賽原有的五項戰技將祭出「升級版」，目前正在研議中。

中職找回草創時期4大天王，為開季造勢。（記者林正堃攝）

中職找回草創時期4大天王，為開季造勢。（記者林正堃攝）

中職找回草創時期4大天王，為開季造勢。（記者林正堃攝）

中職會長吳志揚介紹全新識別Logo。（記者林正堃攝）

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