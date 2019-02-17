NBA》大鬍子授課魏德兒子 瞄準2020衝擊NBA？（影音）

閃電俠的兒子小魏德。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季最震撼的退役新聞，絕對是「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）即將高掛球衣，不過現在很快可能就可以看到另一個「魏德」的身影出現在NBA球場了，「閃電俠」的兒子魏德（Zaire Wade）今天出現在夏洛特的球場上，正在接受哈登（James Harden）親自指導，向大鬍子學習後撤步的的精髓。

明星賽最後一舞的魏德今天將他17歲的兒子帶到球場上，雖然閃電俠名滿球場，不過有許多球員認為他的兒子小魏德會有比他更高的成就，17歲的他已經在全美的高中聯賽打出名堂，而許多專家認為他的模板就是同樣左撇子的「大鬍子」哈登，若是能維持這種水準，甚至能超越爸爸「閃電俠」。

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哈登今天出現在球場上親自教授小魏德，影片中可以看到哈登所教的就是他今年的得分武器-後撤步，小魏德很可能在明年18歲後就投入NBA選秀，若是如此，到時一定會掀起一陣旋風。

LeBron and D-Wade watching as James Harden teaches Zaire Wade some moves. （via @JHarden13） pic.twitter.com/DLlWwU5Bwr — House of Highlights （@HoHighlights） 16. februar 2019

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