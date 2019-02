NBA》大鬍子授課魏德兒子 瞄準2020衝擊NBA？（影音）

閃電俠的兒子小魏德。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕本季最震撼的退役新聞,絕對是「閃電俠」魏德(Dwyane Wade)即將高掛球衣,不過現在很快可能就可以看到另一個「魏德」的身影出現在NBA球場了,「閃電俠」的兒子魏德(Zaire Wade)今天出現在夏洛特的球場上,正在接受哈登(James Harden)親自指導,向大鬍子學習後撤步的的精髓。

明星賽最後一舞的魏德今天將他17歲的兒子帶到球場上,雖然閃電俠名滿球場,不過有許多球員認為他的兒子小魏德會有比他更高的成就,17歲的他已經在全美的高中聯賽打出名堂,而許多專家認為他的模板就是同樣左撇子的「大鬍子」哈登,若是能維持這種水準,甚至能超越爸爸「閃電俠」。

哈登今天出現在球場上親自教授小魏德,影片中可以看到哈登所教的就是他今年的得分武器-後撤步,小魏德很可能在明年18歲後就投入NBA選秀,若是如此,到時一定會掀起一陣旋風。

LeBron and D-Wade watching as James Harden teaches Zaire Wade some moves. (via @JHarden13) pic.twitter.com/DLlWwU5Bwr