日職》大王開轟打擊技巧驚人 傳奇名將點出關鍵

王柏融昨天敲出春訓首轟。（取自日刊體育）

〔體育中心／綜合報導〕被譽為「台灣史上最強打者」的王柏融加盟火腿挑戰更高層級的日本職棒，昨天熱身賽敲出春訓首發全壘打。日職退役名將和田一浩點出高超的打擊技巧是來自於軸心腳的運用，同時也分析大王的打擊型態，認為他是一名相當全面的打者。

王柏融昨天在隊內紅白戰敲出中左外野陽春彈，和田一浩指出，雖然那顆內角直球投得有點甜，但大王打得相當有技巧，把球切了出去，就算被擠壓到仍能擊出全壘打，這也證明他的力量。

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和田一浩也提到，王柏融沒有右投左打會出現的缺點，做為軸心腳的左腳運用得相當出色，一般來說這樣型態的打者使用非慣用腳會不太習慣，導致揮棒過早，也無法有效發揮下半身的力量，遇到變化球可能一籌莫展，不過大王不一樣，他除了軸心腳很有力外，面對各樣球種也能靈活運用，這也可能是他為何能夠在中職繳出好成績的原因。

和田一浩認為王柏融雖然不像李承燁那樣是全壘打型的打者，但具有一定的長打能力，選球能力也不錯，比較像是全面型的打者，這也是火腿打線所缺少的類型，並看好他在日職會有不錯的表現。

退役名將和田一浩目前擔任日刊體育球評，日職生涯長達19年，有「和製廣角大砲」的美名，先後效力過西武和中日，2004年幫助西武成功奪冠，生涯共累積319轟、2050安、1081打點和打擊率3成03的成績，曾5度入選明星賽，在2005年拿下打擊率和安打的雙冠王，2008年轉戰中日，效力8年後在43歲宣布引退。

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