網球》謝淑薇扳倒第10種子勁敵 杜拜女單開胡晉32強

謝淑薇挺進杜拜女單32強。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金282.8萬美元（約8713萬台幣）的杜拜女網賽，謝淑薇單打旗開得勝，6：4、6：2扳倒去年美網大滿貫晉級4強的拉脫維亞第10種子塞瓦絲圖娃（Anastasija Sevastova），開胡安抵單打32強。

這項中東大賽單打多達64籤，目前世界女單31席的謝淑薇，面對排行12的塞瓦絲圖娃毫無懼色，臨場更展現「遇強更強」氣勢，刁鑽截擊與靈活抽球發揮淋漓盡致，初登場殺得種子勁敵措手不及。雙方開賽互破拉鋸，老經驗的小薇盤末把握機會，關鍵再破搶得首盤；次盤她乘勝追擊，盤中兩度破發壓制，順勢直落2出線，也是相隔6年再度贏得杜拜會內勝利。

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這項WTA職業女網「超五（Premier 5）」頂級大賽，本週於阿拉伯聯合大公國經貿大城進行，女雙也有32籤，雙線出擊的謝淑薇，還與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova） 排第3種子，「台捷聯軍」首輪輪空。

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