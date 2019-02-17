NBA》最後與「閃電俠」並肩作戰 詹皇：每分每秒永存心中

詹姆斯（左）十分珍惜最後一次與「閃電俠」魏德（右）並肩作戰的機會。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕迎來生涯最後一季的熱火「閃電俠」魏德（Dwyane Wade），今年獲得聯盟以「特別增額」的方式將他和老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）納入明星賽名單，讓他能再度攜手好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James），詹姆斯今在受訪時也真情流露地表示，會好好珍惜最後一次並肩作戰的機會。

「這個週末與他度過的每分每秒我都將永遠珍藏在心中，這感覺真的很棒，」詹姆斯今在受訪時說道，「我們從2003年在芝加哥聯合試訓相遇後一起度過了將近17年的時光。從相遇的那一刻，我們就知道我們會在一起度過很長的時間，而且迄今仍會繼續下去。」

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詹姆斯跟魏德為2003年選秀同梯，2010年兩人在邁阿密熱火重逢，與波許（Chris Bosh）組成三巨頭，在並肩作戰的4個球季，完成二連霸大業，更讓兩人的友情羈絆更加深厚。

2012年魏德與詹姆斯一同在熱火隊拿下冠軍。（資料照，美聯社）

「我跟他（魏德）從競爭對手，變隊友然後再回到競爭對手；一起分享從新手父親到經營婚姻的經驗，我們之間的情誼早就超越了籃球，有時我們只要相視就明瞭對方的想法。」詹姆斯繼續說道。

詹姆斯最後說：「因此，我能夠來到這裡，並挑選他成為LeBron明星隊的一員，讓他能參加這個週末的比賽，感覺真的是又苦又甜。苦的是這是他最後一次參加明星賽，我們也很清楚他的籃球生涯即將畫上句點。不過，當一想到我們還有很多一起生活的日子，我知道我們一定將會這樣繼續好下去，心中也能釋懷不少。」

魏德本季身手依舊，不過卻選擇在此時後急流勇退，雖然有許多球迷認為魏德還能在聯盟打滾幾年，但或許這就是閃電俠的堅持，而他與詹姆斯在今年明星賽的最後一舞，畫面將會永留在球迷心中。

詹姆斯（右）明將在明星賽與魏德（左）最後一次並肩作戰。（資料照，法新社）

詹姆斯和魏德在最後一次例行賽交手賽後互換球衣。（資料照，法新社）

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