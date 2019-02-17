中職》第5隊積極進行中 聯盟、頂新將會面

中職與頂新週四將派雙方代表正式碰面。（記者林正堃攝）





〔記者郭羿婕／台北報導〕中職邁入30週年，第5隊終於有進展，頂新集團重組味全龍正積極進行，雙方代表將於週四（21日）正式會面。

從中職會長吳志揚上月接到頂新四董魏應行電話開始，味全龍復出露曙光；吳志揚今天出席開季宣告活動時，被問及頂新重返職棒的進度，也再次表示：「細節沒辦法講，但他們很清楚表達他們會非常積極去做，我們全力協助。」

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雙方密切聯繫，吳志揚近期將與頂新三董魏應充洽談，週四則先由雙方代表碰面，中職秘書長馮勝賢將見頂新代表，之後再找時間讓吳志揚與魏應允會面。

頂新成為第5隊，有機會以高雄為主場，吳志揚說，新球隊的營運計劃書必須要有主場規劃，現在看起來球場絕對不會有問題的就是高雄，加上市長韓國瑜認為高雄應該要有運動產業，「有現成球場和現成要組隊的，兜在一起不是最好嗎？但這還是尊重他們安排，他們可以去評估。」

吳志揚建議高雄要有自己的球隊，希望盡力促成第5隊落腳，今年也希望多排一些主場賽事在高雄，「現在還在談，希望能多一點例行賽，對他們深耕棒球會更有助益。」

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