中職》四大天王合體 涂鴻欽：球員要抓觀眾的心（影音）

三商虎王牌投手「火車」涂鴻欽，退役後首度現身中職場合。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中職30週年盛大造勢，今天開季宣告活動找來職棒草創時期的「四大天王」，難得合體炒熱氣氛，其中，已完全退出棒壇的「火車」涂鴻欽，更是退役後首度現身中職場合，還給現在的球員建言：「用心去抓住觀眾。」

涂鴻欽是前三商虎創隊元老、主力投手，他和陳義信、黃平洋、謝長亨都是本土強投的代表人物，但涂鴻欽1996年6月突然宣布退休後，從此離開棒球圈，直到日前有人透過臉書找到他，才終於首次在職棒活動露臉。

請繼續往下閱讀...

退役後首度和三大天王合體，涂鴻欽已經54歲，在宣告活動上很省話，都是被虧的份，一見到許久不見的老友們，他笑說：「好朋友啊，都給臭屁仔（陳義信）講完了啊！」

職棒草創時期四大天王。（記者林正堃攝）

不過涂鴻欽也坦言，很少跟這些老朋友聯絡，淡淡地說：「離開就離開，一離開就沒跟大家聯絡。」他也沒想過回職棒圈或教球，「完全沒那種想法，之前就沒有了，也沒有很喜歡。」

退出棒壇這幾年，涂鴻欽仍為中職加油，但已很少看職棒比賽，他直言：「因為感覺好像不大好看，球員和球隊不太會抓觀眾的心，現場觀眾坐3小時也很辛苦耶！」

涂鴻欽說：「無彩啦（台語的可惜），現在選手不像以前可以抓到觀眾的心，無法製造個人特色，退休幾年後，大家都忘了，整個球隊好像沒有要把觀眾抓回來，讓他們用心去看。」

回顧這30年，涂鴻欽認為，少有球員退役後還能被球迷記住，就是因為缺乏個人風格，他不斷說著「無彩啦」。

涂鴻欽也給現役球員建議：「用心去抓觀眾啊！那是他們的舞台，要自己去想出特色抓住觀眾，讓觀眾會想買票進來看你，等你退休後還會想到你，這樣才有用，不然人家為何要買票進來看？如果進來看到的是拖拖拉拉或沒特色，觀眾當然就不會喜歡。」

涂鴻欽。（記者林正堃攝）

涂鴻欽難得和妻小一起現身。（記者林正堃攝）

涂鴻欽。（記者林正堃攝）

涂鴻欽和寶貝女兒。（記者林正堃攝）

昔日三商虎王牌涂鴻欽。（記者林正堃攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/