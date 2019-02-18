NBA明星賽、HBL八強賽事 今日賽事預告與轉播

NBA全明星賽將於今日開打（圖片取自NBA官方臉書）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA明星賽來到最高潮階段，今天將要進行全明星賽，湖人一哥詹姆斯（LeBron James）拿下最高票擔任隊長、領軍杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）以及P.喬治（Paul George），另一隊則由公鹿字母哥G.亞德托昆波（Giannis Antetokounmp）領軍厄文（Kyrie Irving）、沃克（Kemba Walker）、雷納德（Kawhi Leonard）、恩比德（Joel Embiid）。

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究竟全明星陣容會擦出什麼有趣的火花，詹姆斯與G.亞德托昆波的頂尖對決絕對值得欣賞，精彩又有趣的明星賽戲碼，請準時鎖定轉播囉。

HBL八強賽事正式開打，熱血的高中籃球賽事進入到白熱化階段，從下午兩點到晚間七點總共有四場的賽事轉播，喜愛學生籃球的球迷朋友們請準時鎖定轉播囉。

NBA

09:00 明星賽

轉播:緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVENSPORTS1

HBL

14:00 普門中學@北一女中（女籃）

15:40 高苑工商@光復高中

17:20 南山高中@青年高中

19:00 松山高中@東山高中

地點：台北和平籃球館

轉播單位：FOX體育、FOX體育3台

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