ABL》三洋將發威合轟69分 夢想家主場上演屠龍記

夢想家葛萊斯（右）繳出全隊最高28分。（寶島夢想家提供）



〔體育中心／綜合報導〕寶島夢想家昨天農曆年後首戰發生要命失誤，將勝利拱手讓給西貢熱火，而今天在彰化主場對上馬來西亞猛龍，三名洋將葛萊斯（Tevin Glass）、米勒（Malcom Miller）和阿提諾（Will Artino）合力灌進69分，率領夢想家以82：76贏球。

夢想家開賽火力兇猛，葛萊斯、米勒及阿提諾聯手飆分，米勒次節獨拿12分，幫助球隊半場以46:31大幅領先，夢想家下半場幾乎都保有雙位數優勢，但猛龍隊在末節展開反撲，靠著連續三分彈追分，在最後1分多鐘追到只差4分。

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不過關鍵時刻錢肯尼、米勒合計4罰全中，阿提諾和葛萊斯先後得分鎖定勝局，夢想家最終在主場收下勝利。

葛萊斯攻下全場最高的28分，另有7籃板、3助攻，米勒貢獻22分、8籃板、4助攻，阿提諾則有19分、12籃板、6助攻。

田壘。（寶島夢想家提供）

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