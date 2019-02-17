全英賽》自曝是戴粉卻看好山口茜封后 丹麥名宿這麼說...

2019/02/17 20:15

山口茜（左）與戴資穎（右）將在全英賽一較高下。（資料照，法新社/美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽即將在3月6日點燃戰火，世界球后戴資穎將力拚3連霸，外界也紛紛預測各項奪冠大熱門，曾與中國傳奇楊陽、趙劍華等人並稱羽壇四大天王之一的丹麥傳奇名將佛洛斯特（Morten Frost）在受訪時雖自曝自己是小戴的粉絲，不過在這次全英公開賽他卻看好山口茜封后。

1月僅參加馬來西亞大師賽的戴資穎，八強慘遭淘汰，隨後也放棄衛冕印尼大師賽，休息2個月就是要全力備戰超級1000系列的全英公開賽力拚3連霸。

而丹麥傳奇名將佛洛斯特在接受印度時報專訪預測全英賽女單項目奪冠熱門人選時，表示女單的比賽相當不好預測，因為變數實在太大，不過比起挑戰三連霸的戴資穎，他更看好去年拿下亞軍的22歲日本好手山口茜。

「女單比賽幾乎是完全不可預測，任何事情都可能發生，我是戴資穎比賽的粉絲，當看到她能打出如此漂亮的比賽時都會讓你熱淚盈眶，但你必須接受她在重要的時刻似乎比較難有所表現，她必須打破自己遇上大賽就難奪冠的魔咒。」佛洛斯特說道。

佛洛斯特認為戴資穎必須克服無法在大賽奪冠的魔咒。（資料照，BadmintonPhoto提供）

而提到為何會比較看好山口茜，佛洛斯特則說：「像山口茜這樣的球員，只要狀態好絕對能一路過關斬將，她最擅長的就是讓對手滿場跑，你可能不認為她會是贏球的常勝軍，特別是看了她在過去4、5場比賽的表現後，但依我看，只要她做好準備，絕對會是很可怕的對手。」

小戴和山口茜首度對決是2013年的日本公開賽，之後每年都有交手紀錄，台、日「一姊」過去13次碰頭雙方各有勝場，小戴以7勝6敗稍居上風，而本次名列頭號種子的小戴被排在籤表上半部，首輪要對決世界排名13的加拿大華裔好手李文珊，最快要在4強賽才有機會對上山口茜。

佛洛斯特看好山口茜在全英賽封后。（資料照，法新社）

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