全英賽》自曝是戴粉卻看好山口茜封后 丹麥名宿這麼說...

山口茜（左）與戴資穎（右）將在全英賽一較高下。（資料照，法新社/美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級1000系列全英羽球公開賽即將在3月6日點燃戰火，世界球后戴資穎將力拚3連霸，外界也紛紛預測各項奪冠大熱門，曾與中國傳奇楊陽、趙劍華等人並稱羽壇四大天王之一的丹麥傳奇名將佛洛斯特（Morten Frost）在受訪時雖自曝自己是小戴的粉絲，不過在這次全英公開賽他卻看好山口茜封后。

1月僅參加馬來西亞大師賽的戴資穎，八強慘遭淘汰，隨後也放棄衛冕印尼大師賽，休息2個月就是要全力備戰超級1000系列的全英公開賽力拚3連霸。

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而丹麥傳奇名將佛洛斯特在接受《印度時報》專訪預測全英賽女單項目奪冠熱門人選時，表示女單的比賽相當不好預測，因為變數實在太大，不過比起挑戰三連霸的戴資穎，他更看好去年拿下亞軍的22歲日本好手山口茜。

「女單比賽幾乎是完全不可預測，任何事情都可能發生，我是戴資穎比賽的粉絲，當看到她能打出如此漂亮的比賽時都會讓你熱淚盈眶，但你必須接受她在重要的時刻似乎比較難有所表現，她必須打破自己遇上大賽就難奪冠的魔咒。」佛洛斯特說道。

佛洛斯特認為戴資穎必須克服無法在大賽奪冠的魔咒。（資料照，BadmintonPhoto提供）

而提到為何會比較看好山口茜，佛洛斯特則說：「像山口茜這樣的球員，只要狀態好絕對能一路過關斬將，她最擅長的就是讓對手滿場跑，你可能不認為她會是贏球的常勝軍，特別是看了她在過去4、5場比賽的表現後，但依我看，只要她做好準備，絕對會是很可怕的對手。」

小戴和山口茜首度對決是2013年的日本公開賽，之後每年都有交手紀錄，台、日「一姊」過去13次碰頭雙方各有勝場，小戴以7勝6敗稍居上風，而本次名列頭號種子的小戴被排在籤表上半部，首輪要對決世界排名13的加拿大華裔好手李文珊，最快要在4強賽才有機會對上山口茜。

佛洛斯特看好山口茜在全英賽封后。（資料照，法新社）

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