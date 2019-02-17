中職》四大天王齊聚互嗆 陳義信：我們心結很重

「飛刀手」陳義信。（記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕從職棒球員退役後，「四大天王」今天首度合體，就獻給中職30週年開季宣告活動，「金臂人」黃平洋、「飛刀手」陳義信、「阿草」謝長亨、「火車」涂鴻欽一起亮相鬥嘴，現場笑聲不斷，最活潑的陳義信還笑說：「其實我們4個心結很重！」

4大強投難得齊聚，吸引超多球迷參與，還有人高舉昔日投球照片應援，4人互相嗆聲也掀起最高潮。退休後首度在職棒場合露臉的涂鴻欽話最少，黃平洋忍不住先大虧一番：「30年前這麼靦腆，到現在還這麼靦腆，等一下看陳義信表現就不一樣，他根本不像球員，就是個藝人嘛，乾脆去拍電影好了。」

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四大天王一起亮相鬥嘴，現場笑聲不斷。（記者林正堃攝）

陳義信最後發言，笑稱：「其實我心裡忐忑不安，因為我們4位心結很重，我也是很氣會長和秘書長讓我們4個站在一起，我敢肯定，我們回去就開始互罵了。」

假日飛刀手對戰金臂人的好戲，從昔日球場搬到中職30週年造勢活動，依舊精彩。黃平洋說，印象最深刻的比賽當然就是跟「臭屁陳」過招，只要味全遇到兄弟，只要黃平洋碰上陳義信，就有很多火花；他還當場帶球迷高呼經典應援口號，一句「便當便當」，台下所有人都高呼「揮棒落空」，還有過去兄弟球迷對他高喊的「敗戰投手」，現場也立刻接話說出「黃平洋」，氣氛熱絡。

陳義信則笑說自己什麼事情都願意承受，壞的都由他承擔；隨即把矛頭指向學弟涂鴻欽，逼他多講點話，涂鴻欽只能苦笑：「他們3個年紀都比我大，我能講什麼啦！」笑翻全場。

涂鴻欽難得現身，話少卻很有「笑」果，回憶印象深刻的對戰時，他說：「對戰的比賽，他們都輸我啊！」黃平洋立刻接話，強調自己職棒元年就投出單季20勝，陳義信不甘示弱又嗆回去：「黃平洋稍微保留一點喔，旁邊好像有人拿過20勝和22勝喔！」講的就是他自己。

中職找回草創時期4大天王涂鴻欽（左起）、黃平洋、謝長亨與陳義信，為開季造勢。（記者林正堃攝）

但其實4人當中，謝長亨是唯一達成生涯百勝的。謝長亨事後被媒體問到應該用百勝回嗆，他笑說：「有道理喔！剛剛我有嗆陳義信啊，我是兄弟象最後一任總教練，你知道嗎？為什麼在我當總教練時離開了，不然就讓你天天上場，還好你跑得快。」

4人感情依舊，對中職和球迷也有深厚情感，黃平洋說，「四大天王」封號是個榮耀，雖已退休那麼久，還能不時被球迷提起，「滿感念的，還好有中華職棒，不然沒人認識我們，謝謝中職和球迷。」

謝長亨也說，謝謝中職給的舞台，也謝謝其他3人讓他站在這裡，「說到對戰，我大概是輸多贏少，最喜歡對到陳義信，看他在球場的樣子，就是想殺殺他的銳氣啊！」

中職找回草創時期4大天王涂鴻欽（左起）、黃平洋、謝長亨與陳義信，為開季造勢。（記者林正堃攝）

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