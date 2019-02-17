中職》林克謙有機會重回先發 要挑戰自己的能力

富邦悍將林克謙。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕林克謙去年季後沒參加秋訓，選擇去澳洲打球，因緣際會成為布里斯本俠盜主力先發，意外讓他獲得今年重返中職先發的機會，「你沒去試過，怎麼會知道？」

林克謙加入俠盜才10天，因為隊上投手受傷，第3場出賽臨時代班先發，交出4.1局失1分的好投，「突然被告知要先發，我有嚇一大跳，教練只要我撐2到3局，我卻投到第5局，球數控制在64球。」

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林克謙立刻被納入先發輪值，第4場出賽投5.1局、第9場出賽投滿7局，都是他自2011年後首見，累計7場先發、3勝1敗、防禦率3.05，自認沒丟台灣的臉。

林克謙在澳洲投38.1局，比上季在一、二軍共29.2局還多，他覺得，過去每年季後都在休息，春訓前才開始自主訓練，這次他想試試不休息，挑戰自己的能力，讓自己再突破、更成長。

林克謙表示，悍將在春訓開訓前就聯絡他，告知今年定位是先發，想到上次在中職先發已快6年，很高興還有這個機會，返台後進牛棚練投2次，用球數來到50球，狀態已經可以比賽。

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