桌球》愛子國籍挨轟 中國「桌球女皇」急曬護照澄清

中國「桌球女皇」鄧亞萍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕曾拿下4面奧運金牌、並在世界桌壇連續8年稱霸的中國「桌球女皇」鄧亞萍，日前因在法國出生12歲兒子的國籍問題，躍上新聞版面，而今她突在微博PO出自己和兒子的中國護照發表聲明，表示「兩人一直都是中國籍」，再度引發熱議。

根據中媒報導，「桌球女皇」鄧亞萍16歲首次參加世桌賽就奪得女雙冠軍， 1992年巴塞隆納奧運，一鳴驚人，奪得女子單、雙打兩面金牌，1996年的亞特蘭大奧運，又成功複製4年前的奇蹟，成為中國奧運歷史上第一個奪得四枚奧運金牌的人。

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直到1998年9月正式宣布退役，鄧亞萍在14年的運動生涯中，共拿到18個世界冠軍，她在桌壇排名連續8年保持世界第一，是桌球排名史上「世界第一」時間最長的女性運動員。

而鄧亞萍在退役後出國留學，和同是桌球選手的丈夫林志剛低調結婚，去年年底兒子林瀚銘曝光，繼承父母優良基因，12歲就入選北京桌球二隊，不過當時卻被傳出，出生在法國的林瀚銘使用的是法國國籍，而非中國，讓鄧亞萍挨轟是在替「法國人培養球員」。

而鄧亞萍今將前往摩納哥參加勞倫斯世界體育獎（Laureus World Sports Awards）頒獎典禮，她突然在社交媒體發文，並附上二人的中國及法國的護照照片，澄清自己和兒子的國籍問題，指出「我和兒子林瀚銘一直以來都是中國籍，雖然他出生在法國，但一出生就拿了中國護照。」

不過，鄧亞萍的「澄清」卻似乎未能讓完全安撫中國網友。仍有中國網友認為，林翰銘生於法國，已擁有法國居留權（綠卡），將來也還是可以申請法國國籍。

鄧亞萍今在個人社群媒體曬出自己與兒子的護照澄清國籍問題。（圖片取自微博）

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