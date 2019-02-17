中職》富邦悍將黑到發亮！拿下運動眼鏡全變「蝙蝠俠」

富邦悍將春訓，全隊長時間被南台灣的艷陽曝曬，皮膚都黑黝得發亮。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕富邦悍將2017年球隊主題曲有段歌詞「富邦的悍將，Go Ahead！」，今年春訓期間可能要改成「富邦的悍將，那麼黑！」，因為全隊從教練到球員，真的都很黑。

富邦於2016年接手義大犀牛更名悍將後，向義大球團承租位於義大醫院後方的燕巢棒球場做為練習基地，今年是連續3年在該地進行春訓，第1階段採取「練5休1」到明天結束，初步成果率先展現在一致的膚色上。

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原來，今年是悍將3年來頭一回碰上春訓期間完全沒下雨，雖然每天只從早上8點30分練到中午1點30分，因為課表密集緊湊，全隊長時間被南台灣的艷陽曝曬，皮膚都黑黝得發亮，每個人只要拿下運動眼鏡都變成「蝙蝠俠」，唯一沒差別的是陳凱倫。

高國輝。（記者黃志源攝）

林益全。（記者黃志源攝）

燕巢棒球場如果遇到下雨，場地很容易積水，當天只能改在宿舍操作室內課目，在地的林羿豪表示，今年春訓自元月13日開訓以來，印象中只有1天下雨，只是雨勢很小，而且那天剛好是休息日，有下雨等於沒下。

由於體能消耗極大，球團每天準備至少20箱礦泉水，搭配運動飲料沖泡包，按照一定比例調製特調飲料，以便球員隨時補充水分。

富邦悍將在春訓期間，每天準備至少20箱礦泉水。（記者徐正揚攝）

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