中職》見四大天王很緊張 陳俊秀被陳義信嗆到臉紅

陳俊秀。（記者林正堃攝）



〔記者郭羿婕／台北報導〕中職30年盛大造勢，找來職棒創立初期就有高人氣的「四大天王」，現役球員代表則是統一獅高國慶、桃猿陳俊秀、中信兄弟王則鈞、富邦悍將羅華韋，但高國慶和陳俊秀見到前輩都很緊張，陳俊秀還被鬧到臉都紅了。

今天中職開季造勢活動上，一代強投陳義信、黃平洋、謝長亨、涂鴻欽退休後首度合體，高國慶笑說：「其實看到學長要來，壓力很大，因為他們也是我兒時偶像。」

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高國慶和中信兄弟「恰恰」彭政閔是現役僅有的40歲選手，不過，職棒元年時，高國慶才小學五年級，他說：「在電視上看過學長們的比賽，感謝學長打下來的基礎，讓我們後輩有更好的環境，很謝謝他們。」

陳俊秀也透露，職棒第1年時，他才2歲，「看到前輩很開心，心裡會想說，他們到現在都還能在這裡⋯⋯。」

話還沒講完，台下的陳義信和黃平洋立刻起身，假裝抗議，陳俊秀緊張到拚命解釋，直呼壓力很大，「不是啦，我是要說還能在這裡跟我們一起！」高國慶也幫腔：「俊秀是說學長都還很健康啦！」但現場已笑成一團。

高國慶。（記者林正堃攝）



相較之下，王則鈞和羅華韋的世代離得更遠，王則鈞笑說：「我比較不緊張，因為賢拜還在丟球時，我都還沒出生。」羅華韋也馬上接話，「我也還沒出生。」

回顧中職30年，高國慶已參與其中16年，他說，新球季希望能挑戰自己生涯最佳的2007年，看能否再突破，「我想證明，棒球是可以打到50歲的運動。」

黃平洋也指出，30年很不容易，元年至今遭遇風風雨雨，還是挺下來，「不是中職強或4隊有能耐，而是這麼多熱愛棒球的人不離不棄，才讓職棒延續到現在，希望中職能永續經營。」

傳奇球星陸續退役，下個代表人物換成彭政閔，謝長亨昔日在兄弟和國家隊都帶過恰恰，他眼中的恰恰非常沉穩、有領導魅力，「再厲害的人都有退下來的一天，但恰恰已做到最大努力與貢獻，大家都對他很支持、很尊重，算是非常成功了。」

彭政閔引退後有一套教練培訓計畫，將先到國外學習，謝長亨也說這是好事，對他自己和中職一定有幫助。

四大天王一起亮相鬥嘴，現場笑聲不斷。（記者林正堃攝）





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