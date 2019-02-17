足球》扯！伊朗球賽直播臨時喊卡 竟是因為美女裁判

德國美女裁判畢碧安娜。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲強權拜仁慕尼黑（Bayern Munich）作客奧格斯堡（Augsburg），雖然拜仁一開賽就失球，但靠著柯曼（Kingsley Coman）2球1助攻的亮眼表現逆轉拿下勝利，不過如此精彩的一戰，伊朗的拜仁球迷卻無緣一睹，而伊朗停播球賽的理由，竟是因為擔任主審的德國美女裁判。

德國《圖片報》日前報導指出，由於此役主審是由德國美女裁判畢碧安娜（Bibiana Steinhaus）擔任，原訂將直播拜仁與奧格斯堡比賽的伊朗電視台，受限於伊斯蘭教義許多規範，認為女性穿著短褲的畫面不該被播送，直接取消球賽直播，讓許多伊朗球迷相當不滿。

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畢碧安娜身著短褲執法，伊朗電視台竟因此取消球賽直播。（歐新社）

而擔任此役主審的畢碧安娜（Bibiana Steinhaus）面容姣好，是德國知名的美女裁判，過去曾在2011年日本對決美國的FIFA女子世界盃決賽，以及2012倫敦奧運一樣是日本對決美國的足球女子金牌戰擔任裁判，2017年更被名列德國甲級聯賽裁判，成為德甲史上首位女裁判。

畢碧安娜。（路透）

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