MLB》釀酒人再度出手！一年1000萬要回三壘重砲

釀酒人隊簽回摩斯塔卡司。（資料照）



〔體育中心／綜合報導〕釀酒人隊與摩斯塔卡司（Mike Moustakas）達成協議，這位強打三壘手將以1年1000萬美元（約新台幣3億）附帶選擇權的合約，與釀酒人隊再續前緣。

根據大聯盟官方報導，消息來源指出，摩斯塔卡司已經與釀酒人同意一紙一年合約，只要經過身體檢查後就會生效。根據《今日美國》報導，這紙合約將會是1年1000萬美元的合約，同時還附有選擇權，目前尚不清楚選擇權的年限為何。

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根據《MLB Network》記者海曼（Jon Heyman）透露，摩斯塔卡司在去年加盟釀酒人隊後，便愛上了密爾瓦基以及這裡的粉絲，去年釀酒人隊也打進國聯冠軍賽，最後輸給道奇隊。在摩斯塔卡司加盟後，蕭（Travis Shaw）將會回去守二壘的位置。

去年摩斯塔卡司繳出.251/.315/.459的打擊三圍並有著28支全壘打，wRC+為105，綜合貢獻值來到2.4（Fangraphs版本），是自由市場上相當炙手可熱的三壘好手，同時他也被視為追逐不到馬查多（Manny Machado）的替代品。

今年釀酒人隊也在自由市場上，以一年1825萬美元，搶下前道奇隊重砲捕手葛朗多（Yasmani Grandal）。

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