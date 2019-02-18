MLB》要馬查多回頭找洋基 美媒建議短約能創造雙贏

海曼認為馬查多可以回頭去找洋基簽下一紙短約。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟記者海曼（Jon Heyman）爆料，他認為自由市場的大咖馬查多（Manny Machado）會想要在今年拿到最大的合約，不過如果他打算簽下一紙極短的合約，那洋基隊會是他該考慮的選擇。

在摩斯塔卡司與釀酒人隊達成協議後，海曼認為馬查多更喜歡待在東區而非西區，而他在東區最有可能下大約的球隊就是教士隊，教士隊同時也對馬查多相當有興趣，儘管教士目前還不是季後賽球隊，但他們新秀農場裡的作物相當豐富，除了大物塔提斯（Frenando Tatis Jr.）以外，烏里耶斯（Luis Urias）今年有很大的機會升上大聯盟擔任游擊手，搭配著其他農場好手，教士很快就有機會能在國聯大展身手。

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而海曼也提到馬查多的另外一個選擇，那就是以一紙極短的合約，要馬查多回去找洋基隊，儘管洋基隊目前的薪資已經接近豪華稅門檻，但海曼認為在短約的吸引力之下，洋基隊很有可能會考慮簽下馬查多。

若洋基隊真的以一年短約補進馬查多，儘管他們會付出高昂的豪華稅，但馬查多很有機會幫助洋基隊拿下世界冠軍，之後洋基隊要選擇續約或者直接讓馬查多投身自由市場，以留下陣中年輕核心如賈吉（Aaron Judge）和桑契斯（Gary Sanchez）都具有相當大的彈性。

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