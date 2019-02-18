MLB》「打者」大谷恢復佳 仍以開幕戰為目標

大谷翔平仍以開幕戰為目標。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊野手今天報到，日本二刀流大谷翔平透露，目前右肘恢復進度良好，預計下週可開始打網練習，會以備戰開幕戰為目標繼續調整，現階段仍以打擊為第一優先。

大谷翔平去年10月接受右肘TJ手術，目前被限制只能揮空棒，今天受訪時透過翻譯水原一平表示，復健至今進展順利，有望在下週開始打網練習，但本季確定不會登板投球，還未決定何時恢復丟球，僅在旁觀看隊友進行牛棚練習。

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大谷翔平觀看牛棚練習。（資料照，美聯社）

「目前都按計畫走，完全沒有問題，但可能等我開始丟球，就會出現一些問題，不過到目前為止，一切都進展得非常棒。」大谷翔平表示，並說雖預計五月歸隊，但仍以「在開幕戰前調整到位」為目標進行春訓。

大谷翔平也說，也許會在春訓尾聲開始丟球，但現階段把焦點放在打擊，不會操之過急，「身為一名球員，我會想為開幕戰做準備，這是我的想法，但我不會試著把自己逼得太急， 一切都按球隊安排。」大谷翔平說，「但我希望能以『在開幕戰前調整好』的方式進行復健與準備。」

總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）則說，一切交由防護員決定，他透過翻譯多次跟大谷談話，充分感受到大谷的拚勁，認為大谷擁有千載難逢的天賦，希望幫助大谷重返去年季前的巔峰狀態，稱讚大谷的專注力與努力，讓他不斷進步。

大谷翔平預計下週開始打網練習。（資料照，美聯社）

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