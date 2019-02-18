MLB》與年度MVP不同調 馬丁尼茲宣佈參與白宮行

紅襪強棒馬丁尼茲。（資料照，USA TODAY）

〔體育中心／綜合報導〕上個賽季拿下MLB年度總冠軍的波士頓紅襪隊，原先預定在2月15日造訪白宮，但因為美國政府與國會尚有問題未解，目前仍然有許多機關及部門處於停擺狀態，所以紅襪決定將造訪白宮的時間延期，目前暫定在5月9日的休兵日。

而去年被重金禮聘加入紅襪的馬丁尼茲（J.D. Martinez）對外宣佈確定加入造訪白宮的行列，「我會過去，我相信這是無比的榮幸，那裡是白宮，沒有多少人去過，所以我很興奮。」

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J.D. Martinez on visiting the White House: "I believe it's an honor to go." #redsox #springtraining https://t.co/CRukEiNRjn pic.twitter.com/QNiVMT28mE — NESN （@NESN） 2019年2月17日

但紅襪球團中也有少許隊員決定不去白宮，如陣中的中外野手布雷德利（Jackie Bradley Jr.）表示：「我不參與政治，我不會去」，同樣表示不參與白宮之旅的還有聯盟年度MVP貝茲（Mookie Betts），但他只表態不參加並沒有說明原因。

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