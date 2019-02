MLB》與年度MVP不同調 馬丁尼茲宣佈參與白宮行

紅襪強棒馬丁尼茲。(資料照,USA TODAY)

〔體育中心/綜合報導〕上個賽季拿下MLB年度總冠軍的波士頓紅襪隊,原先預定在2月15日造訪白宮,但因為美國政府與國會尚有問題未解,目前仍然有許多機關及部門處於停擺狀態,所以紅襪決定將造訪白宮的時間延期,目前暫定在5月9日的休兵日。

而去年被重金禮聘加入紅襪的馬丁尼茲(J.D. Martinez)對外宣佈確定加入造訪白宮的行列,「我會過去,我相信這是無比的榮幸,那裡是白宮,沒有多少人去過,所以我很興奮。」

J.D. Martinez on visiting the White House: "I believe it's an honor to go." #redsox #springtraining https://t.co/CRukEiNRjn pic.twitter.com/QNiVMT28mE