MLB》警告總教練不准用假先發 瘋邦：玩笑話

瘋邦說反對假先發只是玩笑話。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟上季出現「假先發」策略，美媒報導巨人強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）強烈反對，但瘋邦近日澄清，當時對總教練說重話只是開玩笑。

光芒去年掀起假先發熱潮，新任巨人總裁季後公開表示，對於假先發採開放態度，美媒報導當時瘋邦傳簡訊給總教練波契（Bruce Bochy），斬釘截鐵寫道：「如果你在我的比賽使用假先發，我會立刻走出球場。」

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但在本月的球迷活動中，瘋邦澄清此事是開玩笑，也相信隊友都非常瞭解他，「有些人可能已經忘了，但這裡的人不會忘（我的為人）。很多人在外面講這件事（反對假先發），這我OK，我只在乎這裡的人，就這樣。我認為球場上的人，全都知道我是怎樣的隊友。」

《美聯社》報導認為，雖然瘋邦澄清自己是開玩笑，但無論如何，巨人在瘋邦主投的比賽使用假先發的事情，還是不會發生。

瘋邦延長季後休息時間，用春訓備戰新球季。（資料照，美聯社）

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