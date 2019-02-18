NBA》A.戴維斯交易鬧劇 聯盟總裁說話了

NBA總裁席瓦爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕A.戴維斯（Anthony Davis）拋出賣我宣言後，引發軒然大波，今NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）表明，不希望再看到類似的情形發生，盼球員和球隊能私下談論就好。

《ESPN》報導，席爾瓦（Adam Silver）在明星賽前受訪時談到近日發生的鬧劇，他說：「我得坦白的說，我不喜歡球員主動談交易申請，我希望球員能關上門後私自談判，沒必要將一切公開。」。

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其實過去幾季不只A.戴維斯鬧出風波，厄文（Kyrie Irving）、P.喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）和J.巴特勒（Jimmy Butler）都曾發生過類似的事件，公開向球隊提交易的請求，每次都引起不小的波瀾。

「我知道提交易在聯盟已不是新鮮事，我不會點名，很多寫下豐功偉業的球員也都做過。」席爾瓦說，「但不管怎麼說，大家還是不希望看到球員在合約中就主動提交易自己的畫面。」席爾瓦強調，不管球員身背1年或5年合約，這都是雙方達成共識後所簽的協議，球員確實給出承諾，因此若與球隊發生任何問題，球員或經紀人提出要求，皆應關上門談判。

席爾瓦很清楚A.戴維斯沒交易成功，續待鵜鶘的情況相當尷尬，他會再和球員工會溝通，避免出現類似情況。

A.戴維斯提交易請求後鬧出軒然大波。（今日美國）

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