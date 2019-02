NBA》如何定義完美球員？湯普森：要長得跟我一樣帥

對外貌相當有自信的湯普森。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊湯普森(Klay Thompson)在明星賽週接受採訪時,對於一名完美球員需要具備的條件,湯普森表示: 「除了體能和球技以外,還要有像我一樣迷人的外表。」

湯普森擁有精準外線。(資料照,今日美國)

許多人心目中的完美球員得要像柯瑞(Stephen Curry)或湯普森一樣有精準的投射能力,湯普森則提出他對完美球員的看法,他說:「你會選擇杜蘭特(Kevin Durant)或亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)的臂展,柯瑞的外線,厄文(Kyrie Irving)的運球,雷納德(Kawhi Leonard)的手掌及防守,詹姆斯(LeBron James)的力量,最後還需要我迷人的外表。」

在訪談中對自己外貌相當有自信的湯普森,卻曾有球迷因外型酷似湯普森,而在場邊cosplay的搞笑影片在網路上瘋傳。

