NBA》如何定義完美球員？湯普森：要長得跟我一樣帥

對外貌相當有自信的湯普森。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊湯普森（Klay Thompson）在明星賽週接受採訪時，對於一名完美球員需要具備的條件，湯普森表示: 「除了體能和球技以外，還要有像我一樣迷人的外表。」

湯普森擁有精準外線。（資料照，今日美國）

許多人心目中的完美球員得要像柯瑞（Stephen Curry）或湯普森一樣有精準的投射能力，湯普森則提出他對完美球員的看法，他說:「你會選擇杜蘭特（Kevin Durant）或亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的臂展，柯瑞的外線，厄文（Kyrie Irving）的運球，雷納德（Kawhi Leonard）的手掌及防守，詹姆斯（LeBron James）的力量，最後還需要我迷人的外表。」

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在訪談中對自己外貌相當有自信的湯普森，卻曾有球迷因外型酷似湯普森，而在場邊cosplay的搞笑影片在網路上瘋傳。

wait just a damn minute href="https://twitter.com/hashtag/DubNation?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DubNation#FakeKlay pic.twitter.com/TmhMPNyxUd — TBN （@TBNMedia） 2017年10月18日

This might be one of the best sports photos I've ever seen href="https://twitter.com/hashtag/FakeKlay?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FakeKlaypic.twitter.com/IDRe5zXRlu — Cody Knapek （@Cody_Napek） 2017年10月18日





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