足球》超級新星姆巴佩致勝一擊 書寫紀錄之夜

精彩射門的姆巴配。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕足球界的超級新星法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）在作客法甲史上最多冠的聖艾蒂安（Saint-Étienne）主場時，攻進全場唯一一球，這顆入球是姆巴佩本賽季法甲聯賽的第19顆入球，是45年來首位在出賽18場中進19球的法國籍球員，最終巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）以1：0取得勝利。

目前20歲的巴黎聖日耳曼前鋒姆巴佩，在對陣法甲傳統強權聖艾蒂安時表現相當好， 雖然攻勢凌厲的巴黎進球機會頻頻出現，但聖艾蒂安相同出色的表現也未讓巴黎在上半場攻下任何一球。

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比賽來到下半場的第73分鐘，阿爾維斯（Dani Alves）輕輕往禁區挑球助攻給姆巴佩，他也沒有浪費隊友妙傳機會，未停球直接起腳破門，靠著優異的個人能力及巴黎的團隊戰力，斬獲這場比賽兩隊唯一進球，姆巴佩成為這場比賽的英雄。

姆巴佩今年在法甲聯賽攻進的19顆進球領先群雄，值得一提的是，目前歐洲五大聯賽（西甲、英超、德甲、義甲、法甲）中，他是未有12碼點球進球的球員中進球數最多的選手，而聯賽總進球數則是僅落後給在西甲進了22球的梅西（Lionel Messi）。

「很少有球隊能在這裡（聖艾蒂安主場）贏球，但是我們做到了，我們帶走了3分積分。」姆巴配在訪問中謙虛地回應：「雖然我的紀錄很棒，但球隊的表現比較重要。」

聖艾蒂安的主教練加錫特（Jean-Louis Gasset）則給予姆巴配很高的評價，他表示：「姆巴配只要能持續有這樣的表現，在兩三年後他將成為世界最佳球員！」

法國20歲球星姆巴配。（美聯社）

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