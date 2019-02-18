MLB》洋基打線變陣？ 「法官」可能先發扛首棒

洋基可能嘗試讓法官扛開路先鋒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今年春訓近況絕佳，頻在打擊練習展現爆發力，總教練布恩（Aaron Boone）再度興起讓法官先發打第一棒的念頭，以對付強力左投。

大聯盟官網報導，法官已向球隊報到展開春訓，頻在打擊練習將球轟出牆外，總教練布恩對法官充滿信心，認為法官去年季中因觸身球造成的右腕骨折，已完全痊癒，季後也擺脫肩傷困擾，能夠進行完整訓練。

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「他非常健康，我想這是他上大聯盟以來，最健康的一次春訓，他的狀況非常好，我知道他迫不及待想展開新球季。」總教練布恩說，法官去年春訓曾因季後動肩部手術，花了很多時間復健，被迫延後調整進度。

「今年，他在季後能充分準備，把身體調整到絕佳狀態，他對於肩膀現況相當興奮，顯然比去年好多了。」總教練布恩說，也透露繼去年春訓之後，現在再度有了讓法官打第一棒的想法。

法官大聯盟生涯至今3季，以擔任第二棒為主，生涯不曾先發打第一棒，僅代打過1次、以三振收場，雖然洋基目前傾向由希克斯（Aaron Hicks）擔任開路先鋒，但總教練透露若對到強力左投，可能會讓法官嘗試打第一棒。

「碰到左投，你會希望讓賈吉和史坦頓（Giancarlo Stanton）盡量多上來打，雖然不是必要做法，但我會說，是有考慮讓賈吉打第一棒。」總教練說，表示希克斯仍是開路先發首要人選，但會視春訓狀況調整。

法官本季健康展開春訓。（資料照，美聯社）

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