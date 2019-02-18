MLB》金布瑞找不到下家 想回紅襪也不可能了

前紅襪終結者金布瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場最強終結者金布瑞（Craig Kimbrel）遲遲未找到新東家，現在想回紅襪的機會也越趨渺茫，美媒指出，紅襪無意花大錢簽回，而且教練心中已有接手關門任務的人選，春訓結束後會有明確答案。

近日金布瑞被拍到現身奧蘭多，正是勇士春訓的報到地點，外界推測雙方可能要談合約，但MLB官網記Mark Bowman破除外界猜測，明確指出完全是無稽之談，金布瑞回鍋勇士的可能非常低。

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至於金布瑞是否有機會回到紅襪？《The Athletic》記者Jen McCaffrey指出，金布瑞有很多去處，但波士頓已不是選項，紅襪隊棒球事務部總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）多次強調，不願多花錢補強終結者空缺，顯然無法滿足想要大約的金布瑞。

另外，紅襪教練柯拉（Alex Cora）透露，他們在春訓結束前會敲定終結者人選，巴恩斯（Matt Barnes）、貝瑞瑟（Ryan Brasier）和松柏格（Tyler Thornburg）都是可能的接班人。

金布瑞無疑是自由市場最棒的終結者，守下比賽的身手無須多加懷疑，但據傳他想要一紙6年1億美元的合約，讓有興趣的球隊實在難以出手。

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